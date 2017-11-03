政院提案「疑似」精神病獸醫可撤執照 遭批歧視

17個民間團體週五（3日）下午在行政院外召開「回應《身心障礙者權利公約》初次國家報告國際審查會議結論性意見」記者會。（圖擷取自身心障礙聯盟-殘障聯盟臉書）

2017-11-03 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕「現代社會哪個人沒有精神疾病的？憂鬱、焦慮、失眠，每個人都可能會有啊！」聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）初次國家審查會議才結束，我國行政院就送出《獸醫法》的修正草案，並新增1項「疑似罹患精神疾病或身心狀況違常者」經檢舉、農委會認定後，最重可撤銷執照之條文，讓身心障礙聯盟怒批根本就是歧視。

據《風傳媒》報導，週五（3日）下午，17個人權團體在行政院外集結，抗議現行法規諸多對身心障礙者的歧視與不友善，尤其行政院提出的《獸醫法》部份條文修正草案更受人詬病，草案明文規定，只要有人懷疑獸醫師有精神疾病而向農委會檢舉，他們只需打2通電話諮詢精神科醫師後，最重可給予獸醫師撤銷執照的處分。

身心障礙聯盟秘書長滕西華表示，若草案通過代表只要有人懷疑、譬如看到獸醫師對動物自言自語，就可向農委會檢舉，但他們並沒有精神疾病相關診斷專業；且草案沒寫清楚何謂「精神疾病或身心狀況違常」，即使是失眠、憂鬱症、焦慮症都有機會包括在內，用不完善的評估機制就有機會撤銷獸醫師辛苦得到的執照，這樣合理嗎？

滕西華希望行政院能再好好討論，包括「精神疾病或身心狀況違常」的明確定義與合理的評估機制；否則就是不分青紅皂白的歧視，剝奪了精神障礙者的工作權益。