大巨蛋案 柯文哲重申：終止契約是選項

2017-11-03 17:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕遠雄集團創辦人趙藤雄日前遭北檢起訴求刑24年，還爆出大巨蛋公安、議約過程都有問題。台北市長柯文哲今天表示，大巨蛋終止契約是選項之一，但要法律條件具足才可進行；他強調，大巨蛋確實很難處理，「可以拆我早就拆掉了」。

台北市長柯文哲下午至台北市議會進行市政總質詢，民進黨市議員李建昌、許淑華輪番質疑市府對大巨蛋的態度。李建昌要求法務局長袁秀慧說明解約前提，袁秀慧表示，終止契約要有違失，一種是重大延宕、不可能完成；一種是品質重大瑕疵，蓋成後無法作為巨蛋使用或有重大公安問題。

袁秀慧也坦言，遠雄絕對不會同意終約，後續可能提出假處分、假扣押，市府必須提出反擔保，全案至少在3至5年內無法解決，大巨蛋用地將閒置，官司估計要5至10年。

李建昌接著問，官司恐要纏訟7、8年，就算柯文哲明年連任，也不會有結果；他還嘲諷，「大巨蛋擺在市中心，可以改裝當片場，拍異形、外星人、鬼怪電影。」

李建昌再說，打官司北市府也沒有穩贏，就算贏也不可能一毛都不用賠，屆時賠的錢還是要送進台北市議會審議，柯對此直言，謝謝議員講出來，它（大巨蛋）就是一個很難解決的問題，「可以拆我早就把它拆掉了」。

柯文哲也說，終約一直是選項之一，台北市政府有準備，但要法律條件具足才可進行，他內心也有底線，只是不能在議會公開說明，「我還是那個態度，遠雄錢有賺就好，不用這麼貪心，至少安全要講得過去，我們不會刁難你。」