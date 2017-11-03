吳澤成低調 全運會開幕妻子拒坐貴賓席淋雨觀禮

2017-11-03 17:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長吳澤成將升任中央擔任政務委員兼任臺灣省政府主席，外表樸質嚴肅的他，家庭生活也極為低調，從未在公開場合曝過光，有府內同仁透露，全運會期間吳的妻子林美雪也到場觀禮，但拒絕坐在貴賓席，跟一般民眾一樣穿著雨衣在觀眾席上淋雨，不想造成他人麻煩，同仁直呼是見過最樸素低調最沒架子的縣長夫人。

宜蘭縣今年10月21至26日舉辦全國運動會，總統蔡英文、行政院長賴清德等人均出席開幕典禮，吳澤成的夫人林美雪也到場觀禮，當天宜蘭下著毛毛細雨，縣府員工要帶林美雪前往有屋頂遮蔽的貴賓席，但從未在公開場合露面的她，拒絕入座貴賓席。

吳澤成行事作風嚴格、務實，但在家務事上非常低調，他的家人從未在公開場合曝過光，開幕當天林美雪跟持入場卷的民眾一樣，穿著雨衣在沒有遮蔽的觀眾席淋雨看著演出，當時縣府員工再三請求夫人「移駕」，但頻遭拒絕，只簡單回應「位子留給需要的人」，員工只好陪在夫人身邊一起淋雨，由於從未在公開場合露過面，一般民眾根本不知道縣長夫人坐在身旁。

縣府員工指出，吳澤成雖然在公事上非常嚴格，許多府內同仁都怕他，但真的沒有縣長的架子，許多地方上的村里長聽說縣長要走都非常不捨，大家認為吳澤成是真的有在做事的縣長，辦理多場地方座談，不論縣民有何需求，只要合理他一定會盡力協助，好多陳年未推動的地方事務都動了起來，離開是宜蘭人的損失。