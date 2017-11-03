「產創條例修正案」三讀 政府可強制拍賣閒置工業地

2017-11-03 17:14

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院三讀通過「產業創新條例修正案」若逾3年未開發閒置工業地經公告2年未處理者，政府可先罰公告現值10%後，再無改善動作，則著手強制拍賣。

為解決企業界關切「五缺」中的缺地問題，行政院長賴清德多次邀集相關部會與民進黨立委討論，最後定案採取「先罰後賣」，納入新修「產創條例」。

未來若工業地囤地超過3年未開發，經主管機關公告2年間，如無不可歸責於土地所有權人之事由，卻未能限期改善完成者，可先罰予公告現值10%，並要求所有權人提出改善計畫。而在這2年的限期改善期間，不因土地所有權移轉而受影響。

要是土地所有權人未能提出改善計畫，也未與主管機關完成協商。主管機關可在查估市價，審定合理價格後，囑託法務部行政執行署辦理公開強制拍賣。

為保障土地所有權人的財產權，只要投標無效、出標最高價未達合理價格或不符拍賣條件者，不得拍定。主管機關可再以同一或另定合理價格，再次進行強制拍賣。

且為確保土地有效利用之目的，經拍定之土地排除「土地法」或其他法令關於承租人、用益權人優先承買之規定，避免變相鼓勵閒置土地。

據經濟部清查，全國閒置3年以上工業地共589.2公頃，其中閒置10年以上就有169.9公頃。