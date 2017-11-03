「產創條例修正案」三讀 天使投資人享減稅優惠

2017-11-03 17:30

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院三讀通過「產業創新條例修正案」，有限合夥事業可採「穿透式課稅」，不課其營所稅，而向合夥人課所得稅，以免雙重課稅。天使投資人每年最高可減除300萬元之稅額。

為獎勵新創、研發、留才，新修「產創條例」提供有限合夥創投事業、天使投資人、學術機構創作人多種租稅優惠。

除將新興的有限合夥事業納入「產創條例」，適用研發支出之投資最高抵減30%稅額以外，若是設立於2017年至2019年間的有限合夥新創事業，實收出資額達3億元、投資新創達實收出資35%或3億元者，可採「穿透」課稅；亦即有限合夥事業本身不課營所稅，在收益歸於合夥人後，才對合夥人課所得稅，若合夥人為國內營利事業，股利所得免稅，避免對新創事業雙重課稅。優惠長達10年，可申請延長5年。

為鼓勵天使投資人投資新創事業，只要是投資成立未滿2年、經核定的高風險新創事業者，投資額達100萬元、持股滿2年，就能自個人年度所得扣減50%的投資額，每年最高可扣減300萬元。

此外，若國內學術或研究機構以「技術作價入股」所取得之股票，分配給創作人，創作人可選擇不計入當年度所得，直到實際轉讓股票日，再按照轉讓價格計算所得課稅。

公司分紅給員工之股票，在500萬元的限額內，也將從現行最長「延緩繳稅」5年，改為「緩課」，直到員工實際轉讓股票日，再按照轉讓價格計算所得課稅。且不管是創作人或員工，都能規劃分年轉讓，藉以降低各年度綜所稅適用稅率。相關租稅優惠均自新修條文公布日起，施行至2019年底。

台灣天使投資協會秘書長蘇拾忠表示，這對於台灣的新創業是久旱逢甘霖。但因新法只給個人租稅優惠，他們將推動俱樂部型投資，希望能在3年內引導至少6億元社會游資參與新創業。