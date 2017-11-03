新任竹縣警局長張榮興拜會縣長邱鏡淳 分享「師徒制」經驗

2017-11-03 16:59

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府警察局長溫枝發下週一將升任新北市政府警察局主任秘書，遺缺由警大50期畢業、現任台南市政府警察局永康分局分局長張榮興接手，張榮興今在溫枝發陪同下拜會縣長邱鏡淳，邱鏡淳熱忱歡迎他到新竹縣服務，也表達對現在年輕警員的經驗累積不夠問題的關切。張榮興則分享他在永康實施的「師徒制」，表示這也是他一直努力的方向。

張榮興出身嘉義縣，主要的經歷幾乎都在台南市，除了永康分局長，也曾任新營、佳里2個分局的分局長。過去也當過新營分局副分局長、台南市警局秘書、督察、以及保安科科長等，予人溫文儒雅的感覺，頗有學者的風範。

縣長邱鏡淳直言，新竹縣警界、消防界基層都太過年輕，這些年輕的孩子肩上卻都承擔了遠超過他們年齡的責任和負荷，他看了不忍，所以希望新的局長對於基層員警的各項勤務，務必要落實各種勤前教育，保護同仁們也間接保障鄉親。

張榮興說，確實現在的年輕人面臨著多元的社會，身為執法人員，要比一般人更注重法治、以及程序正義，他在永康分局任內，就以師徒制方式進行傳承，確定新進同仁能夠獨當一面了才放手，不會讓新進員警在執勤時覺得孤立無援。

新竹縣的警力雖然不如台南，但現任局長溫枝發任內努力增補到1011人後，他將秉持前述師徒傳承的理念，盡全力為新竹縣鄉親做好治安和交通工作。

現任局長溫枝發，因為任內善用新竹科技城的優勢，致力推動科技建警，用網路代替馬路，還首度在新竹縣採用網路視訊方式進行春安校閱，頗有「點子王」的架勢；在任1年多，他持續關心部落警政，不斷指揮員警深入原鄉查緝山老鼠、防範毒品危害，縣長邱鏡淳特別致贈縣府文化局所開發的創意彩繪神豬，祝福他未來到了新北市以後「豬」事大吉。