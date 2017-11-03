中央肯定可快速上手 陳金德接宜縣代縣長

2017-11-03 16:25

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天下午宣布，行政院政務委員許璋瑤辭政務委員並辭所兼任的台灣省主席，改接任台灣證券交易所董事長，上任日期由金管會決定；宜蘭縣代理縣長吳澤成辭代理縣長，接任行政院政務委員兼台灣省政府主席，前中油董事長陳金德接任宜蘭縣代理縣長一職，兩人將於11月6日交接。

行政院發言人徐國勇說，今年2月宜蘭縣長林聰賢獲林全前院長邀請北上出任農委會主委，行政院慮及106年全國運動會將在宜蘭舉辦，繁重的籌備工作需要延續，以協調各方，落實執行，確保全運會順利舉辦，因此指派時任副縣長的吳澤成代理縣長一職。

徐國勇說，10月21日全運會圓滿落幕，吳澤成階段性任務既已完成，值此新內閣刻正加速推動前瞻基礎建設，也亟需工程長才督導各部會重大建設，強化執行力，吳澤成政委具工程專業背景，歷練完整豐富，並曾擔任行政院政務委員兼工程會主委，有經驗及能力，正是此際賴院長所帶領的做實事內閣所要仰賴的閣員。

徐國勇強調，因吳澤成代理縣長接任政委協助加速前瞻基礎建設及各部會重大建設的推動，考量新派任的宜蘭縣代理縣長人選必須能夠立即接手縣政，並熟悉宜蘭人事，陳金德前董事長曾扎根地方多年，歷任國大代表、區域立委，亦擔任過高雄市環保局長、副市長，雖因815停電事件，承擔責任辭去中油董事長一職，但考量能立即接手縣政、熟悉地方人事、行政歷練完整等諸般因素，仍是當前代理宜蘭縣政的最好人選。