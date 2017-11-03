政院宣布吳澤成接政務委員 陳金德代理宜蘭縣長

2017-11-03 16:07

［記者林敬倫／宜蘭報導］行政院今日宣布宜蘭縣代理縣長吳澤成將入閣，接任行政院政務委員兼台灣省政府主席，宜蘭縣代理縣長職缺，由前中油董事長陳金德接任，吳澤成指出，他無法決定自己的去留，未來擔任政務委員，有宜蘭的案子，他一定全力以赴。

吳澤成是宜蘭縣礁溪鄉人，基層公務員出身，國立中央大學營建管理研究所碩士，具公共工程專業背景，曾擔任基隆市政府工程局長、臺灣省政府住都局工務處長、臺北縣政府工程局局長、主秘及臺北縣副縣長等職。

蘇貞昌擔任行政院長任內，出任行政院政務委員兼工程會主委，民國98年林聰賢任宜蘭縣長時，吳澤成出任副手，今年2月，林聰賢升任中央政府農委會主委後，吳澤成代理宜蘭縣長一職至今已近8個月。

但由於吳澤成是無黨籍，民進黨基於選舉考量，有意延攬民進黨籍的陳金德接任宜蘭縣長，為明年底地方選舉做準備，吳澤成則升任行政院政務委員兼台灣省政府主席，此人事案傳出後鬧得沸沸揚揚，今日終於塵埃落定，預計6日交接。

人事案公布前，縣議員黃定和及陳傑麟今日下午前往縣府縣長室拜會吳澤成，表達感謝與感恩之意；吳澤成指出，命令是中央決定，他無法決定自己的去留，未來擔任政務委員，有宜蘭的案子，需要跨部會協調會議，他一定全力以赴，協助宜蘭。