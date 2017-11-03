欠300萬電費恐導致海科、海生館提前解約？ 慶陽否認

慶陽海生館工地仍原地踏步，地基只蓋一半。（記者林欣漢攝）

2017-11-03 16:23

〔記者林欣漢／基隆報導〕承攬海軍獵雷艦案的慶富造船，爆發嚴重財務問題並涉及詐貸案，承包興建基隆海洋生態展示館（海生館）、目前負責基隆海洋科技博物館（海科館）營運的慶富子公司慶陽海洋企業，現在傳出300多萬元電費無力繳納，台電最快下週就會斷電，據慶陽與海科館的合約，只要斷電停館就是違約，若電費付不出來，海科館、海生館將會提前和慶陽解約。對此，慶陽強調一切正常，「沒有此事。」

有慶陽員工向本報爆料，5日是發薪日，9月的薪水在10月5日只給1萬，剩下的10月中旬才發，就是因為電費付不出來，用員工薪水先墊，慶陽現在還有300多萬元的電費未繳納，很擔心下週一發薪日，薪水會發不出來。

海科館長吳俊仁表示，關於內部員工薪水及電費問題，慶陽確實有發文來尋求協助，「館方絕對不會讓這件事（斷電）發生。」對此，慶陽表示一切正常，員工薪水正常支付未積欠，也有繳水電費，一切正常使用。

而根據慶陽與海科館的合約，只要斷電停館就是違約，若慶陽電費付不出來，海科館也會提前和慶陽解約，吳俊仁表示，原則上契約是到12月12日，解約後教育部會先接管，館方也有其他應變計畫。

海生館BOT案原訂今年5月完工，因為慶陽違約，當時已開罰最高額度的1000萬元，雙方協商後重新訂約，慶陽應於9月底前完成1樓底板澆置作業，11月15日前完成2樓底板澆置，12月15日前完成3樓底板澆置，但工程至今仍原地踏步，地基只蓋一半，想如期完工顯有困難，若12月15日前仍未完成3樓底板澆置作業，館方就會和慶陽解約。

教育部為使海科館能無縫接軌順利營運，已經要求海科館準備好緊急應變的接管計畫，一旦解約，就會立即發包找新廠商接手海科館營運。海生館BOT部分，正研議招標或政府收回自辦，吳俊仁說，一切都還在進行可行性評估。