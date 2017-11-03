大巨蛋爭議 梁文傑推測遠雄想要解約落跑

2017-11-03 16:15

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市議會今進行市政總質詢，面對大巨蛋爭議，北市議員梁文傑質疑，「從商人角度來看，我認為遠雄想落跑，現在等北市解約」。

梁文傑先是詢問台北市長柯文哲，先前跟其他議員吃飯的時候說梁是遠雄幫，「遠雄也沒有捐過我一毛錢，你覺得巨蛋這樣營運下去會賺錢？」

柯則回，「我都忘記了，我腦子沒有印象」。

財政局長陳志銘說，95年執行計畫書，之前3042億，言下之意，面積和時間才是決定大巨蛋真正的收入。

梁文傑進一步說，巨蛋為10年前的計畫，10年前的計畫很簡單，因為陸客，預計做商場和旅館，但現在不是這樣，因為地點遠離影城，現在做商場、旅館賺不了錢。

梁直言，「所以我認為遠雄要落跑」，他現在就是等台北市政府跟他打官司解約，才會說出「如果巨蛋真的會賺錢，那市府編預算把大巨蛋買下來自己經營就好，為什麼要給遠雄蓋呢？」，現在他們就是想要落跑。

梁說，工程款兩百億拿回來就好，他銀行團利息的壓力，陸客不來，我是遠雄我光是買股票我就不看好他這邊了。

此外，梁也問陳志銘，覺得前北市財政局長李述德遭起訴是否冤枉？是否也敢如李一般談判？從60億最後改成28億得標。光是從60億到28億得標，「我就想不通」。

陳志銘回應，巨蛋從房屋稅、地價稅客觀條件已經不一樣。

最後，梁重申，北市解約很困難，要向市民說明法律理由；其次，市府不要以為遠雄很想做，市政各單位處理招標、招租，還是要以為市民謀福利的心態，不要有衝突就變得保守。