強國官媒禁用九二共識 綠委一句話調侃國民黨...

2017-11-03 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《新華社》近日端出一批新聞禁用詞，包括台灣政府、台語、原住民、國立等，通通不准用。對此，民進黨立委林俊憲點名國民黨3位人選，要大家猜「誰會最崩潰」。

臉書粉專「林俊憲」今指出，中國官媒公布新一批禁用詞，其中「九二共識、一中各表」也是榜上有名。林質疑，這兩個詞「不能講」、「不許提」，不知國民黨內「誰會最崩潰」，林要大家猜一猜，並舉前總統馬英九、主席吳敦義，以及前主席洪秀柱三人為例。

網友調侃，「最後網路用語只剩下早安、晚安、午安可以說」，或是連「一句話也不能說」。