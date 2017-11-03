談林美珠、馬英九、獵雷艦 徐國勇這麼說...

2017-11-03 15:03

〔記者盧冠誠／台北報導〕針對勞動部長林美珠病情，行政院發言人徐國勇今天表示，生病是真的，但不影響一例一休（修法），院長（賴清德）也有關心。

而對於獵雷艦後續發展，是否涉及對前總統馬英九政治追殺，徐國勇表示，沒有，且現在已經移送檢調調查。

針對前第一金控暨第一銀行董事長蔡慶年撤職查辦是否太重，徐國勇說，慶富恐讓整體銀行最大損失達201億元，不是201元，這個金額相當大，所以撤職、換人是合適的。

此外，對於證交所董座將由行政院政務委員許璋瑤接任，徐國勇指出，最快下週就會上任。