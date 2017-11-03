黃健庭談焚化廠3不 「不啟爐、不修繕、不會有垃圾危機」

台東縣長黃健庭保證任內不會啟用焚化爐。（記者黃明堂攝）

2017-11-03 14:40

［記者黃明堂／台東報導］台東縣長黃健庭今天提出任內的焚化廠3不政策：不修繕、不啟爐、不會有垃圾危機。在他任內，焚化廠維持備用狀態。

黃健庭在縣議會施政報告提出，透過活化掩埋場、擴建廚餘廠、離島垃圾在島氣化、設置垃圾分選技術處理廠等多元方案，全縣每日垃圾量可從1百噸降至20噸，自然不需啟用焚化廠。

黃健庭說，限塑政策已明顯達成垃圾減量，每日垃圾量減少12噸，資源回收率也不斷提高；目前廚餘廠處理容量有限，導致很多廚餘丟回掩埋場，所以縣府已覓地擴建廚餘廠，每日處理量可從15噸提高到28噸。

他說，縣府已投入6千萬對台東市建農、卑南鄉山里及關山掩埋場進行活化，可延長使用年限1到3年，還要再花2億持續活化。

他說，蘭嶼及綠島的垃圾目前運到台東，如果在島設置小型氣化廠，可發電產生熱能，還可減少運送的碳排放。

縣府也正向環保署提案爭取「多元垃圾處理計畫」補助，垃圾外運前再次分類，估計可再挑出高熱值及生質燃料，每日外運垃圾量可從1百噸降至20噸。

他說，台東焚化廠設計的一次垃圾焚化量是255噸，如果減到20噸，自然無啟爐必要，也不必花3億多修繕，經多管齊下，在他剩下的1年多任期，也保證不會有垃圾危機。