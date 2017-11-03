市議員批「賣友求榮」 柯沈默不回應

2017-11-03 14:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天赴議會進行市政總質詢，民進黨市議員李建昌針對近期柯與綠營間的互動，直言基層有很多質疑的聲音，認為柯文哲根本看不起民進黨基層，批評柯會賣友求榮。對此柯文哲沈默沒有回應。

李建昌指出，前半年跑基層，面對不滿聲浪，仍努力幫忙安撫，但最近基層已經不滿到要求不要再「養老鼠養布袋」，明年一定要推派自己的候選人。李建昌酸言把柯當朋友，又怕被賣掉，現在基層真的說柯文哲會賣友求榮，對他的施政的價值、理念，都有很大質疑，尤其個人作風，說什麼有問題就舉手，根本就是頻頻砲打中央。

由於柯文哲上午又到行政院去開砲，要求針對世大運維安召開檢討會議，李建昌批評，柯自己對於今年四月多位首長前往行政院參加前瞻會議，卻遭反年改民眾強烈推擠衝撞受傷、甚至西裝被撕破，一句抱歉都沒有說過，「你柯文哲若到新北市參加會議，因為警力配置不當結果遭推擠受傷，西裝也被撕破，尊嚴何在？」

李建昌直言，不要說中央，市議會民進黨團過去為了市府總預算，不斷與其他黨團溝通、協調，如果柯認為不需要綠營黨團的幫忙，「好啊，這次總預算切一切，大家來清算，要這樣嗎？」現在的氣氛繼續下去，對柯很不利，這四年所做的努力大家都不記得，只記得大巨蛋。

李建昌拿出《中國時報》近期幾次以柯文哲為頭版頭的新聞，呼籲柯文哲不要豁然欣喜，應該要反省跟檢討，柯被視為藍綠之間的破口，但這根本是「請鬼拿藥單」，在綠營的選票越來越少。柯則多次小聲強調「我沒有給錢」、「這跟我沒有關係」、「我們也沒有拜託啊」。