時代力量明再辦辯論賽 聚焦稅改議題

2017-11-03 14:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今上午舉行記者會，宣布將舉辦第二屆時代力量盃辯論賽。時代力量黨主席黃國昌表示，時代力量非常重視租稅議題，進入國會後也提出許多稅改相關法案，盼能透過辯論賽讓更多人參與並重視這個議題。

黨主席黃國昌在記者會中強調，去年第一屆的時代力量盃辯論賽同樣以租稅為題，主因是時代力量非常重視租稅公平及世代正義，進入國會後提出許多稅改相關法案；黃國昌舉例，去年年底的遺贈稅修法，就應面對2008年修法將稅率從50%陡降到10%，所造成各種炒作房地產和貧富差距拉大的後果。

出席記者會的財稅學者曾巨威表示，本次財政部宣稱的「全民稅改」版本有3大謊言，包括：第一，沒有真正廢除兩稅合一，只是改變了課稅方式，並未真與國際接軌；第二，政府宣稱股利課稅方式的改變，使得稅賦分配的結果是「無劫有濟」，但實際上就是標準的劫貧濟富；第三，把股利所得拿出來單獨處理，就違反了綜合所得稅「要同等對待各種所得來加以課稅」的明文規定，更破壞了所得稅一致處理和累進稅率的基本精神。期待這樣的辯論賽能把這些道理越辯越明。

時代力量立委徐永明表示，時代力量辯論賽的特色，就是跟在立法院當前最重要的議題結合。雖然時代力量的遺贈稅版本沒有通過，還是能讓社會感受到堅持改革的聲量；徐永明說，年輕世代透過辯論賽，傳遞自己的聲音和看法，讓年輕世代的意見能進入政策討論。

中興大學楊宜瑾、逢甲大學魏駿宇、陳宗柏及海洋大學石鎧誠4位參與辯論賽的學生今也出席記者會。

第二屆時代力量盃辯論賽以「我國應採股利所得分離課稅制度」為題，將於明日開始進行為期兩天的比賽。