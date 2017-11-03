國家人權館 可望在人權日掛牌成立

2017-11-03 13:48

〔記者曾韋禎／台北報導〕討論十餘年的國家人權博物館，可望在今年的人權日，也就是12月10日掛牌成立。立法院司法及法制委員會中午完成「國家人權博物館組織法草案」協商，全案有機會儘速完成立法。

立法院司委會已於10月11日初審通過「國家人權博物館組織法草案」。但因國民黨立委提案納入日治時期、慰安婦等議題，全案須交朝野協商。

文化部長鄭麗君表示，前政府對國家人權館的規劃，就是針對威權統治時期；但人權館也會處理其他有關人權歷史及文化教育事項，就包括慰安婦。

她表示，草案中掌理事項，可以把「國際交流」改為「國、內外交流」，還有一個其他有關人權歷史及文化教育事項。就能納入其他不同的議題。

至於威權統治的截止日，因國民黨立委楊鎮浯提醒，金、馬直到1992年才解除戰地任務。故於說明欄將截止日從1991年4月30日，改為1992年11月7日。

由於楊鎮浯也當場簽字同意，加上全案將逾1個月的協商期，可望在12月10日前完成三讀立法。順利在12月10日正式掛牌成立。

多位白色恐怖受害者今早也在民進黨立委張廖萬堅、何欣純、蔡易餘的陪同下，呼籲儘速正式設立國家人權館。高齡84歲的蔡寬裕表示，能在有生看到國家人權館成立，才死得瞑目。