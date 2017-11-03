綠新生代組跨派系連線 竹市賴稟豐爭取北區議員提名

2017-11-03 13:34

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨8名新生代戰將今天召開記者會，準備投入2018各縣市議員選舉，其中曾任新竹市長林智堅市長辦公室主任賴稟豐，聯合其他年輕參選人，以跨選區串聯方式，成立「新創政治連線」，以目標一致、行動一致、共同宣誓前進議會。

8名黨內青年參選人包含剛請辭民進黨中央黨部發言人的吳沛憶及張志豪，此連線主打青年世代，成員來自行政、黨務、立院或是各地方議會背景，賴稟豐則將搶占新竹市北區議員席次。

賴稟豐目前擔任民進黨新竹市黨部執行長，曾在2014年臨危受命至艱困選區新竹市，出任林智堅競選總部辦公室主任，在選民結構藍大於綠、泛綠分裂與時間緊迫等情勢之下，以100天的時間擊敗國民黨籍尋求連任的前市長許明財，因「百日傳奇」一戰成名。

目前新竹市北區議員共9席，3名國民黨籍、2名民進黨籍、4名無黨籍，賴稟豐欲參選北區市議員，將面臨長年竹市藍大於綠的困境，如何為民進黨在北區增加席次，將是一大挑戰。

他表示，民進黨雖在2014年新竹市長選舉及2016年總統、立委大選皆獲勝選，但新竹市仍屬於藍大於綠的選民結構，不過，自林智堅上任後，不論是媒體評鑑或民調，都顯示對林智堅施政的支持與肯定，而這就是新竹市民對「新創政治」的期許。

賴稟豐強調，過去在市長選舉到擔任市長辦公室主任中，從林智堅身上學到的「新創政治」，就是活力、行動力與想像力，這也是「新創政治連線」年輕夥伴中所看到的特質。

他說，過去在新竹市府擔任過辦公室主任，離開市府後持續經營基層，今天與7名政治新秀分別投入各地市議員選舉，將全心傾聽民意，深耕地方。