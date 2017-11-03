嘉市組改案送審查補程序 議員斥涂醒哲「牛膦假鹿鞭」

2017-11-03 12:48

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府推動組織改造案，提案「修正市府組織自治條例部分條文草案」，市議會2日起開臨時會審查，今天進行組織修編案討論，市議員黃秋澤質詢，市府未完成程序先送審組改案，導致原上週五召開的定期會延期，用台語俚語斥涂醒哲「未仙假仙」、「牛膦假鹿鞭」（意旨廉價牛的生殖器卻假冒高檔鹿鞭），找出問題；涂醒哲答詢時放軟身段，頻說「歹勢、拜託啦！」

今上午10多名議員登記質詢，過半議員質疑即使二、三讀會通過組改案，是否可在有限時間內，完成送內政部備查及經考試院審查通過等程序，年底前審查預算。

人事處長賴坤山接受質詢表示，內政部備查後，送銓敘部跟考試院審查約需15天到1個月，會盡力盡快達成。

市議員鄭光宏反對說，涂市長上任3年多，局處人事都不穩定，且8職等科長調職就有13人，如明年1月1日倉促實施組織改造，對嘉義市跟市府都是損失，建議等涂市長第二屆連任再提案；議員張秀華認為組織改造案對市民影響重大，不應邊改邊修，市府應等組改案成熟後再送審

議員蔡榮豐說，相信只要程序完備，就算議員各有意見，基本上也不會反對；蔡文旭質詢說，如組改案通過，議會審預算時，代理的局處長也要確定熟悉預算跟業務，至於這當中的程序，希望市府先問清楚。