吳、賴會談超時且熱絡 相互推崇談政務

2017-11-03 11:51

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今日上午十點多以「前行政院長」的身分，在其卸任副總統辦公室與行政院長賴清德會面，在一個多小時的閉門會後，吳、賴出來面對媒體說明，賴清德特別強調過去吳敦義在行政院長任內支持台南市政建設，以及力挺他改革小型工程補助款改革，「點點滴滴我都放在心上」，並允諾對於吳敦義交待推動高雄市205兵工廠搬遷、解決台中火力發電廠空污問題、台中捷運系統延伸到南投，以及力促兩岸和平發展，未來行政院都會好好推動落實。

吳敦義則推崇賴清德接掌國家最高行政機關首長，讓他覺得「有條有理」，並對許多當前國家的重大課題，包括修改「一例一休」讓勞資雙方共創雙贏，「他也非常用心」，雖然自己與賴清德分別隸屬不同政黨，但兩人都希望台灣好、中華民國好，兩岸和平穩定發展，他會在此基本理念上，儘己之力給予協助，並讓107年度中央政府總預算案能順利付委。

賴清德表示，今天他是來向「吳前院長」請益，並感謝吳過去在行政院長任內對台南市的大力支持，他特別強調，大家以為吳敦義是國民黨，過去的台南市長賴清德是民進黨籍，所以賴清德可能到處碰壁，但事實並非如此，包括像台南永康砲校遷移關廟，以及美術館、會展中心等興建工程，當年都獲得吳敦義的大力支持，才有辦法推動至今。

賴清德並強調，當年他在市長任內推動地方小型工程補助款的改革，遭遇許多困難，但吳敦義在行政院會上公開鼓勵支持他，「點點滴滴我都放在心上」，今天兩人見面超過預定時間，吳敦義相當坦然的提供給他許多指教，包括勉勵他推動政務一定要大公無私，不分黨派。

賴清德進一步指出，吳敦義還「交待」他幾件事情，包括過去吳敦義在高雄市長任內未完成的高雄市205兵工廠搬遷工作，台中火力發電廠空污問題應該拿出對策有效解決，台中捷運系統不要忘記延伸到南投，以及兩岸關係應力求和平，對台灣、中國以及區域和平都能有幫助，未來行政院都會好好推動落實。