環團籲速修「空污法」 環署：擬本會期送審立院

2017-11-03 11:51

〔記者鄭鴻達／台北報導〕針對空污改善修法議題，民進黨立委劉建國、鍾孔炤、洪宗熠與環團召開記者會，除提出「空氣污染防制法修正草案」具體修法建議，也呼籲儘速完成修法。行政院環保署回應，草案已送行政院審查中，預計本會期送立法院審查。

劉建國說，政府應有決心改善空污，而非只在數據上美化，卻不在政策落實，他希望立法院本會期能處理「空氣污染防制法修正草案」，但很遺憾未被列入優先法案，長期以來，各界也認為政府反空污有無力感。

劉建國指出，空污的處理端即縣市政府有無決心、作為，如先前六輕主動要禁燒石油焦以減少疑慮，但政府的許可證卻仍未廢止，連印度都認為燒石油焦傷害甚大，台灣企業也宣布禁燒，何以唯獨政府仍繼續允許？

南部反空污大聯盟總召陳椒華表示，南部秋冬空污在工業區等地更嚴重，也是癌症發生率、死亡率較高地區，應從「空污法」修正不合理法規，希望能在立法院本會期修好「空污法」，也落實評估空污總量風險。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英訴求，盼環保署刪除「空污法第9條」之移動污染源的污染量抵換交易，並修改第8條之3及空品區不能以移動污染源減量進行交易。

醫師葉光芃強調，環保署長李應元、經濟部長沈榮津昨一起在台中火力發電廠召開記者會，兩人坐隔壁，結果卻連對於「空污法」中總量管制區域，環保署、經濟部要會商還是會同都喬不好。

環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡鴻德受訪指出，行政院長賴清德曾表示，希望本會期能將「空污法修正草案」送進立法院審議，而環保署已於10月31日將草案送進行政院，刻正審查中。

蔡鴻德也說，對於實施總量管制區域，環保署是主張會商而非會同經濟部，以節省行政作業程序，如何修改端視行政院整體考量，對於大家詬病的第9條「洗掃街道可作為抵換來源」規定，環保署也已經拿掉。