被指涉入獵雷艦案媒體追問是否施壓？馬英九不回應

2017-11-03 11:24

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院調查獵雷艦案，發現總統府在前總統馬英九任內曾檢附慶富的陳情信，發函行政院「請卓處逕復，並副知本府」，並以密件處理，引發外界質疑馬英九涉入其中，馬英九今天參加周大觀文教基金會活動後，電子媒體追問馬英九是否有施壓？馬英九不回應步出會場。

但馬英九昨天傍晚出席2017華人領袖遠見高峰會閉幕典禮受訪時表達不滿。他說，最近有部分媒體與名嘴，以完全沒有事實根據的指控攻擊、抹黑他，「我對自己的清白非常有信心，絕對禁得起檢驗。」