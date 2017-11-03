驚傳罹患乳癌 林美珠：按照醫囑接受治療

2017-11-03 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕勞動部長林美珠被名嘴周玉蔻爆料，疑似被檢查出罹患乳癌，因此才在立院報告中臨時請假。對此林美珠今日透過幕僚表示，她現在正按照醫囑接受治療。

林美珠昨日請假後，遭國民黨立委李彥秀批評「在當神隱少女嗎？」周玉蔻因此看不過去，在臉書強調，林美珠其實才剛接受手術治療，就馬上回來工作，但傷囗尚未痊癒，因此按照醫生指示回醫院療養。

林美珠透過幕僚回應，謝謝外界的關心，勞動部都在正常運作，不會影響到公務的處理，目前正依照醫囑接受治療。