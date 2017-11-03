大巨蛋議約不解約 廉委、公民團體嗆柯袒護

公民團體上午齊聚北市府，抗議台北市長柯文哲不願和遠雄解約大巨蛋。（記者黃建豪攝）

2017-11-03 10:56

〔記者黃建豪／台北報導〕台北地檢署日前偵結大巨蛋案，起訴遠雄集團創辦人趙藤雄、前北市財政局長李述德等人，台北市長柯文哲隔日也召開記者會，但僅表明將和遠雄議約，傾向讓大巨蛋走完審查後續建。對此，松菸護樹等公民團體今天上午齊聚台北市政府大門，控訴柯市府袒護黑心弊案，要求與遠雄解約、拆除大巨蛋，連洪仲丘舅舅胡世和都到場聲援，指柯文哲的白色力量變調。廉政委員王小玉甚至撂話，稱柯文哲比前總統馬英九還不如，「當廉委們都站出來時，就是柯文哲該下台的時候。」

面對柯市府日前聲明，決定和遠雄再修訂大巨蛋合約，並就「解約訴求」柯文哲回應稱，要建立一個法治的國家，這種時刻不應該民粹，趙藤雄目前是被起訴，而非定讞一說。台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅批評，如果只修約不解決，等於只是幫大弊案裝葉克膜，圖利遠雄契約修補後再走下去，且現任北市法務局長袁秀慧當任廉政透明委員會時，也曾參與遠雄大巨蛋案第一階段的調查報告，當時她也認定巨蛋諸多事項涉及不法，在報告中建議柯市府認真考慮解除契約，但現在北檢認定大巨蛋涉弊後，柯市府反而說解約是民粹。

王小玉則指出，北檢已認定台灣建築中心對大巨蛋審查放水，因此以台建中心的審查文件為依據在北市府做審查，在法律上是完全無效的行政處分，如果柯市府敢繼續跟遠雄亂搞，廉政委員將全部站出來，「我們的嘴不會閉住，你閉不了我們的嘴」，大巨蛋就是5大弊案的一個，還要協議、議約什麼，開會連錄音都沒有，比馬英九還不如，「是不是我們這些廉委都被利用、被耍了」，當廉委們都站出來時，就是柯文哲該下台的時候。

到場聲援的台北市議員李慶元補充，2011年6月30日大巨蛋取得的建照是不法取得，因為建照之所以取得，當時靠的是時任營建署長葉世文核發防火避難性能設計審查的認可通知書，而葉世文和遠雄創辦人趙藤雄的關係，從葉世文已鋃鐺入獄就可以清楚看出。

胡世和也說，柯文哲上任後，人民對大巨蛋案的期許，就是嚴懲黑官、揭露弊案，所以當柯文哲競出來競選，他是白袍也是曾走凱道的白色力量，大家才全力支持市長，但今天大巨蛋案從柯文哲上任以來，從2016年4月柯提到，解決大巨蛋，解約是最快速的方法，到今年柯告訴大家，大家不要民粹解約，這讓支持他的白色力量會感到有些意見。

公民團體最後則呼喊「解約不解套，終結黑心蛋」「大弊蛋涉圖利遭訴，柯市府請解約徹建照」等口號表達訴求。