19大後搶頭香 洪秀柱將率團赴中

國民黨前主席洪秀柱及樺將於11月6日率團訪中，將是中共19大後首位赴中的政治人物。（資料照 記者黃旭磊攝）

2017-11-03 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大後，兩岸的互動與交流也即將邁向不同的階段，國民黨前主席洪秀柱即將於本月6日至14日率團訪問中國，這也是繼習進平在中共19大上發表談話以來，台灣首位赴中訪談的政治人物。

根據《上報》報導，洪秀柱此次訪中是以個人出資成立的「中華青雁和平教育基金會」董事長身分，出席第14屆湖北武漢台灣周開幕致詞，屆時除訴求強化兩岸民間、青年交流外，也將就中共總書記習近平19大相關談話發表看法。結束後，訪問團將轉往浙江、上海等地參訪，與兩岸青年朋友、企業界座談。

此次陪同洪秀柱赴中參訪的成員則有，國民黨前副秘書長林國正、前國發院長林忠山、前智庫副執行長孫揚明，前立委蘇清泉、吳育仁及詹滿容，前中常委柯貞竹、企業界友人及黨內青年等約30人。另外，據傳新北市長朱立倫的陣營也在評估訪中的可能性。

洪秀柱曾在今年六月中旬以黨主席身分率團參與「海峽論壇」，並與中國全國政協主席俞正聲會面，當時洪秀柱除重申兩岸「和平政綱」內容，主張深化九二共識，也進一步闡述「兩岸同屬一中」合乎《憲法》等看法。