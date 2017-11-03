中生涉共諜案喊冤 聲稱遭美女理專設局

2017-11-03 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕被控受中方指示來台發展共諜組織的政治大學企研所畢業生周泓旭，一審被判1年2月，目前仍被羈押在土城看守所，他透過友人喊冤，強調自己疑似被宋姓美女理專設局，介紹自稱外交部官員的阿偉，詢問出賣情報價碼，原本當時他只是隨便說說，隨口喊話，沒想到卻被栽贓逮捕，這根本就是釣魚辦案！

檢調今年接獲檢舉，指周泓旭利用學生身分掩護，以求學名義來台伺機發展共諜組織，向多個公務機關、學校刺探公務機密，取得碩士學位後，去年8月返回中國，繼續鎖定求學時認識的一位外交部年輕官員，透過「微信」通訊軟體隔海頻問他加入「組織」的意願，欲策反他赴日交付機密外交資料，酬勞是免費赴日旅遊，以及尚未出價的美金金額。

《周刊王》報導，周泓旭透露，他在台當交換學生時認識一名淡江大學、面貌姣好的宋女，和對方至少有7年交情，後來宋女擔任銀行理專，兩人也繼續保持聯絡，去年5月宋女介紹自稱是外交部官員的人士給他認識，這名外交部官員常常請他吃飯，並會在酒酣耳熱之際，透露對外交部的不滿，甚至說對台灣十分失望，向他表達想去中國發展的心情。

周泓旭說，這名外交官員還特意詢問他是否知道「出賣資料」的行情？在外交官員的追問下，加上自己又半醉，就隨口回答「行情」，但當時其實只是在敷衍他。周泓旭指出，這次來台工作，本來不想與這名外交官員碰面，但他不斷相約，坳不過他只好答應，今年3月7日，他還帶來一名「高中同學」，沒想到這位同學居然是調查局派來臥底蒐證的，當時他們兩個又刻意問他出賣情資的價碼，他再度敷衍，結果對方竟然是在套話。