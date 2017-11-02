帶妻出國考察 張光瑤：攝護腺腫大需要照護

2017-11-02 22:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議員黃馨慧今天在議會質詢，副市長張光瑤前年率隊到丹麥、荷蘭考察，也帶妻子同行；對此，張光瑤晚間發出聲明稿澄清，因為長期攝護腺腫大導致排尿困難，因此需要妻子隨行照護，盼外界可以體諒，也希望各項惡意的批評可以就此停止。

黃馨慧質詢張光瑤出國考察，也帶妻子同行，張光瑤回說，「我有需要啊」。新聞披露後，外界議論紛紛。張光瑤今晚針對媒體報導發出聲明稿說，他在2015年間因公出訪歐洲荷蘭、丹麥，自費帶夫人隨行而引起外界關注，經過半日深思後，深覺有必要予以澄清。

張光瑤指出，他今年已66歲有餘，如同許多男性一樣，長期有攝護腺腫大的疾病，上任副市長職位之前，於2014年間到台東旅遊時，甚至因排尿困難，到醫院掛急診。該次突發的狀況，讓他警覺到若長時間出門在外，會需要有人從旁協助照料才行，而這重擔也只能落在最親密的妻子身上，直到2016年他才至醫院開刀割除，現正逐步痊癒中，也不再擔心。

他也說，2015年8月1日至11日期間，當時狀況仍然不佳，而前往丹麥與荷蘭的航程也十分遙遠，但為了考察荷蘭專業的肉品拍賣市場（West Fort）及全世界最有名的花卉拍賣市場Aalsmeer，希望有助於台中市打造全新的肉品市場以及2018台中世界花卉博覽會，妻子決定以自費的方式一同前往，以利協助照料他。

他也說，今日在市議會接受黃馨慧議員的質詢，黃議員提及此事，因為黃議員並未提供他充分的說明時間，當時他也認為不需將自己的隱私攤在陽光下，因此僅回覆「有需要」，本以為大家能理解這句隱含「照護需要」的話，讓話題就此打住，但卻於媒體報導後，遭議員惡意轉載、批評，甚至引起後續媒體評論，令他始料未及。

他強調，即使家人奉勸自己不用因身為公眾人物，就將自己的隱私攤出來給大家看，但他仍堅持要捍衛自己的名譽，將有隱疾的實情說出來，盼大家能夠體諒，並希望各項惡意的批評可以就此停止，至於在議會殿堂上，是否應直接說明自己的病情，社會可以公評。