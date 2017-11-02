獵雷艦案〉蔡政府也收過慶富陳情 知情人士：重點在如何處理

2017-11-02 21:08

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今天說，前總統馬英九任內民國104年8月曾收到慶富來函陳情，總統蔡英文上任後，慶富也來函陳情4次；外界來函陳情的信件，總統府都依標準作業程序辦理。另外，知情人士指出，重點不是收幾封陳情信，而是實際上有沒有去處理陳情信的問題。今天行政院的調查報告把幾個轉折的方向釐清，有助於後續案件調查。

外界關切慶富造船公司函文陳情總統府，總統府發言人林鶴明指出，對於外界來函陳情信件，總統府會依行政程序法有關陳情規定及總統府處理人民陳情作業要點辦理。視陳情訴求，由總統府發函移請行政院秘書長，行政院處理後回復當事人，這是總統府陳情信函的標準作業程序，歷屆總統都依此原則辦理。

他說，總統府於104年8月曾收到慶富造船公司來函，府方以事涉國防工業為由，密件移請行政院秘書長處理。

林鶴明說，總統蔡英文上任後，慶富造船公司共計來函陳情4次。第一次是今年5月，總統府接到慶富造船公司來函陳情，由於所陳事由仍涉及國防工業，因此總統府仍依前例辦理，以密件函送行政院秘書長處理。

他說，第二次來函為今年7月，仍屬同一事由，依總統府陳情案處理原則，不再函轉行政院。由公共事務室主任函復陳情人，請對方參考前次各部會函復的公文，直接參酌。

林鶴明說，今年9月及10月，慶富第三及四次來函，因為陳情內容都是同一事由，總統府就依陳情案處理 原則，不再回復，相關來函存查。