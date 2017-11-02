台中東區台糖用地 改推湖濱生態城招商

2017-11-02 21:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕東區台糖用地開發延宕10餘年，市府改推「台糖湖濱生態城」商業區土地開發案，地方燃起一片商機，市議員邱素貞今天質詢時，希望經發局要關心、督促招商進度，避免叫好不叫座。經發局長呂曜志說，會協助台糖辦理招商。

東區台糖用地10多年前原本規劃為大型購物商場中心，但開發商開挖地基時，挖到活水，再加上招商失敗，因此閒置未再開發，現場並形成一個大湖泊，屢遭外界抨擊。林佳龍市長上任後，以區段徵收方式開發，並將大湖泊規劃為湖濱生態公園園區。

邱素貞說，新建國市場遷移、台中火車新站啟用、復興陸橋拆除、南山人壽攜手秀泰影城打造「秀泰廣場」、富邦集團買下「大魯閣新時代購物中心」，林佳龍市長的「東區新明珠」計畫，正逐步實現中。不過，「東區新明珠」地圖，還缺少一塊拼圖，就是「台糖湖濱生態城」商業區土地開發案。

邱素貞認為，「台糖湖濱生態城」雖然是台糖主導，但因座落東區，市府不能不聞不問，經發局要表達關心。10月16日舉行招商說明會，吸引約60家廠商到場關心，對於招商的進度經發局要督促，避免到時候叫好不叫座，讓這裡的開發案又得繼續延宕。

經發局長呂曜志表示，合作招商是一定的，市府與台糖定期召開會議，市府也會協助台糖辦理招商，「台糖湖濱生態城」是大車站計劃一部分，大車站計劃除了公車規劃外，也希望結合湖濱美景、產業故事館等規劃，讓民眾6點半下班後，有地方可以吃飯、逛街，成為夜間休閒散步好去處，讓新建國市場旁邊從上午4時到晚上10時都有人潮，帶動地方繁榮發展。