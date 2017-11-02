TPP11將在越南APEC「復活」 經部：爭取參與

2017-11-02 18:17

〔記者黃佩君／台北報導〕TPP11日前結束在日本會議，有重大進展，原本有異議的紐西蘭新政府大幅妥協，TPP可望「起死回生」，在10日舉行的APEC領袖會議中達成基本協議。台力爭進入TPP11，經濟部國際貿易局長楊珍妮對進展表示樂觀其成，台灣從來沒有停止內部準備的工作，也希望有機會能參與TPP11達成的成果。

美國川普總統上任後，今年一月宣布退出TPP，外界原預期將難再有進展，但日本首相安倍晉三宣示日本間肩負起推動「TPP11」任務後進展迅速，餘下的11個會員國1日結束在日本浦安市召開的會議，顯示大有進展；原本紐西蘭新政府宣布打擊炒房的「禁止外國人購屋計畫」，一度恐使TPP喊停，但在上次會談紐政府有所讓步，11國預計可在10日於越南峴港舉行的APEC領袖會議上，達成接近最終協議的共識。

由於台灣爭取加入TPP多年，對TPP11「起死回生」，楊珍妮表示，參加區域整合是台灣最重要的工作，也希望TPP11達成共識，台灣才能參與。她分析，本次相當多國家資訊透露，以日前在日本開會的情形，TPP11有機會在越南達成共識，經濟部相當樂觀其成。

楊珍妮也說，因該11國仍在進行談判，目前對具體內容還在掌握，但這是一個好消息，尤其是目前國際間對貿易談判的參與情況較為低迷，TPP11的達成尤其重要，台灣也希望有機會去跟目前的11個會員體表示參與意願。

她也強調，雖美國退出TPP，但台灣對加入所需的法規調整等準備「從來沒有停止過」，其中多項相關修法法案已送到立院。而目前貿易局等單位也針對TPP11的討論進行關注，有幾個TPP原有的討論遭凍結，包括針對國營事業增加競爭的條款，規範郵政公司恐不得兼營保險及金融等業務等。這些項目過去美國很關心，也可能涉及到台灣須修法的部分，現在凍結，經部也會再關注對台灣的影響。

目前TPP相關修法已有七項法案送出，包括「商標法」；「專利法」擴大專利優惠期；「植物品種及種苗法」將苔蘚類、多細胞藻類正面表列，納入品種權保護；「農藥管理法」依農藥新成分及新增使用範圍規範許可證效期；「化粧品衛生安全管理法」以產品登錄號碼及查詢系統取代標示許可證字號制度；「藥事法」將延長試驗資料的保護期間、強化專利連結制度；「郵政法」規範以價格或重量界定函件，資費亦應適當反映合理利潤等。目前包括專利法及藥事法等，已通過修正。