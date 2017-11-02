綠營跨派系合作 議員參選人發起聯合競選

2017-11-02 20:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕備戰2018年議員選舉，藍綠兩黨都搬出青年參政條款，鼓勵黨內青年投入選戰。面對即將到來的黨內初選，民進黨前發言人吳沛憶、張志豪發起團體戰力搏，共串連8名首次參選的黨內年輕議員參選人，打出跨派系、跨選區的聯合競選模式，搶攻青年選票，明天將召開記者會，公布8名選將，並發表前進議會共同宣言。

吳沛憶受訪表示，8名參與聯合競選的黨內青年議員參選人，過去都受過行政部門、黨務系統、或是立法院、地方議會的歷練；黨內初選對首次參選、相對沒有資源的新人來說，是非常大挑戰，因此希望採取聯合競選方式，在此次選戰拋出新的政治理念。

吳沛憶及張志豪屬黨內英系，為民進黨極力栽培的新星，兩人於十月底辭去發言人職務後，吳沛憶宣布投入台北市中正萬華市議員選戰，張志豪則爭取新北市中和區市議員提名。

參與聯合競選的參選人，不乏有曾在地方縣市政府擔任局處首長者，包括爭取台中市大里霧峰市議員、新系前彰化縣新聞處處長林德宇，以及挑戰高雄市鳳山市議員、謝系前高雄市政府新聞局主祕林智鴻等。

其他參選人還包括太陽花世代幕僚，及地方資深幕僚，包括爭取新竹市北區市議員、前林智堅辦公室主任賴稟豐；爭取新北市板橋市議員、前立院助理戴瑋姍；爭取台中市中西區議員、屬新系的前民進黨青年部主任黃守達；爭取高雄市三民區市議員、屬謝系的前立院助理張以理。