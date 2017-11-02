連兩天無公開行程 傳宜蘭代理縣長下週一交接

宜蘭縣代理縣長吳澤成將離開宜蘭，外界傳聞下周一將與前中油董事長陳金德交接。（記者林敬倫攝）

2017-11-02 17:46

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕外界盛傳，宜蘭縣代理縣長吳澤成將高升中央入閣，由前中油董事長陳金德接手代理，今日吳澤成告假到台北健康檢查，下午低調回辦公室批閱公文，明（3日）日也無公開行程，今日行政院院會後未如外界預估宣布人事案，一般推測最快明日宣布、下週一交接。

明年底地方大選逐步接近，外界盛傳，民進黨為了明年的選舉，有意延攬陳金德取代吳澤成代理宜蘭縣長，陳金德順勢參選下屆縣長，吳澤成則安排高升中央，陸續點名可擔任台電董事長、中油董事長、監察委員、內政部長及行政院政務委員等職位，吳澤成也證實，因中央有需求，確實將離開宜蘭。

此人事案傳聞不斷，外界原先預估，1日會宣布人事案，結果落空，後傳聞延至2日上午行政院院會後記者會宣布，結果院會隻字未提，最新消息又指出，人事案可能延至3日趕在週休假日前宣布，下週一交接，至於吳澤成去向，知情人士評估以政務委員的機率最高，不過，不論是吳澤成或陳金德對此都未鬆口。

吳澤成：傳言太多，「這樣非常不好」

吳澤成今日整天告假，上午到台北健檢，下午又回到辦公室繼續批公文，明日預定正常上班，但都是一般公務行程，未有公開行程，縣長行程仍照常排到12月；吳澤成受訪時仍指出，現在外界傳言實在太多，「這樣非常不好」，還沒看到派令，一切都不算數，他仍然會持續做好自己本分內的工作，該做的事都會做完。

吳澤成說，今日請假是為了健檢，並沒有前往行政院，明天會如往常一樣跑公務行程，至於縣議會7日將開議，該送的報告、預算都已經送去，如果開議前人事案還未發布，他還是會照常進議會接受質詢；至於陳金德方面，記者致電仍未獲回應。