東協廣場有公安疑慮 市府爭取中央經費改善

2017-11-02 17:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府希望以東協10國的文化特色吸引觀光客，將中區第一廣場改造為東協廣場，但市議員楊正中今天在議會踢爆，東協廣場手扶梯停擺、逃生路線不暢通…公共安全令人擔憂！市府回應，將持續向中央爭取經費，改善軟硬體設備。

楊正中在議會質詢指出，他實地走訪東協廣場，第一個看到的狀況是「手扶梯停擺」，市政府擁有1至3樓產權，理該負起修繕維護之責，卻放任手扶梯停擺。此外，有些緊急逃生出口，打開門後一片漆黑，甚至出入口被封，逃生安全堪虞。

他又說，市府希望以東協10國的文化特色吸引觀光客，去年將第一廣場更名為東協廣場，重新拉皮、美化門面，視為翻轉中區的重要指標，事實上卻疏於管理維護，僅週日有大批警力駐點，任憑硬體設施損壞，漠視東南亞移工基本安全，顯然振興中區是喊口號、做假的。

經發局長呂曜志表示，為增加移工及新住民在台中歸屬感，各局處辦理一系列東南亞特色活動，讓多元文化融入交流及創新友善服務。市府已向中央爭取明年度預算近千萬元，改善公廁環境，並持續爭取經費，改善手扶梯、廣場等等硬體設備，提升東協廣場周邊環境。

市府強調，除了陸續進行各項軟硬體改善，並與國立暨南國際大學合作，在東協廣場3樓設置東協廣場溝通互動平台、東協4國（印、菲、越、泰）代表處巡迴服務中心、國際移工生活照顧服務中心，提供移工各項權益諮詢，建置友善服務措施。