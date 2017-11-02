前後任閣揆對話 吳敦義明與賴清德會面

行政院長賴清德在國慶會日當天邀請國民黨主席吳敦義會面，吳敦義同意在明天以前行政院長的身分，在其卸任副總統辦公室與賴清德會面。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-11-02 17:46

〔記者施曉光／台北報導〕面對蔡英文總統數度喊話朝野領袖見面對話，始終不給答案，甚至釋出「黨內基層反對聲音很大」的國民黨，卻對行政院長賴清德採取截然不同的態度，該黨主席吳敦義明天將以前行政院長的身分，在其卸任副總統辦公室與賴清德會面。

國民黨方面刻意淡化黨政活動色彩，因此明天黨務人士不會參與其中，並將這場「賴吳會」定位為現任與卸任閣揆的會面。

至於蔡英文總統的朝野領袖對話邀約，國民黨方面一再強調「黨內基層反對此一形式會談的聲音很大」，吳敦義還要多聽取黨內意見。據了解，藍營內部對於參與朝野領袖會面一事，持相當保留的態度，認為如果要談修憲，國民黨已經陸續拋出對於修憲的立場態度，至於其他包括拼經濟、外交等議題，民進黨既然是執政黨，就應該承擔起全面執政的責任，因此國民黨參與朝野領袖會談的必要性不高。

黨內人士說，吳敦義應邀參與朝野領袖對話的可能性微乎其微，大家擔心如果受邀，國民黨會變成「被利用的工具」，吳敦義本人日前受訪時還說，「假如是用利用的態度，那當然是拒絕的﹗」

同樣在國慶日當天首度向吳敦義提出邀請的賴清德，則是在立法院總質詢結束後，立即與吳敦義牽上線，並於明日上午率行政院秘書長卓榮泰、行政院發言人徐國勇等一行，前往位於台北市南京東路台玻大樓的吳敦義卸任副總統辦公室拜會吳敦義。