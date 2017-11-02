獵雷艦案〉慶富詐貸49億 資金疑流向海外5人頭戶

2017-11-02 17:22

〔記者李欣芳／台北報導〕承攬海軍獵雷艦案的慶富造船爆發嚴重財務問題，遭聯貸主辦銀行一銀宣告違約，行政院今天下午公布調查報告發現，這項聯貸案總額205億元，其中涉詐貸的49.33億元流向5家可疑供應商（指人頭戶），並有13億元匯回至慶富相關企業帳戶，資金往來異常，流向不明，涉及慶富提供不實資料向銀行詐貸的49億元，尚待檢調進一步 查證相關款項用途。

至於13億元資金從海外匯回國內，受款人皆為慶富公司相關企業及關係人，調查報告指出，如涉及洗錢或其他不法交易，將由相關檢察機關進行後續司法調查。

調查報告指出，慶富公司於104年1月至105年12月間共匯出25筆計1億5805.3萬美元（約台幣49.33億元）至5家供應商帳戶，其資金流向說明如下：

甲. 匯至OCEAN KIRIN LIMITED澳門帳戶7筆，金額計5715萬美元。

乙. 匯至HARBOUR STAND LIMITED 澳門帳戶5筆，金額計4455.5萬美元。

丙. 匯至ANTAI ZUN CAPITAL LIMITED 澳門及香港帳戶5筆，金額計2851.5 萬美元。

丁. 匯至L3 CAPITAL LIMITED 新加坡帳戶6筆，金額計1763.3萬美元。

戊. 匯至QING YU LIMITED香港帳戶2筆，金額計1020萬美元。