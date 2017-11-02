新北設駐北京辦事處？ 陸委會1句話打臉

2017-11-02 17:06

〔記者施曉光／台北報導〕針對新北市長朱立倫答詢時，允諾將儘快研議市議員建議設立新北駐北京辦事處一事，陸委會副主委邱垂正下午在例行記者會上指出，有關赴中國大陸設置辦事機構，並非地方政府的單純自治事項，他強調，兩岸事務由中央政府各部會處理，特別是由陸委會統籌負責，而且兩岸關係相對複雜，應有整體的兩岸政策思考，「不宜由地方政府片面處理」。

邱垂正強調，此事涉及公權力的延伸，應依照兩岸人民關係條例，由兩岸進行協商溝通，不宜由地方政府片面處理，陸委會未來樂意提供相關協助，並與新北市政府溝通。

此外，針對中國國台辦日前公布，放寬台灣律師在大陸執業範圍，邱垂正表示，政府已經了解我方赴陸律師執業項目，但對於國人關注的刑事案件與行政救濟案件，陸方仍未開放，這次陸方比照對港、澳律師開放台灣律師執業，僅限於像是契約、智慧財產權等民事案件。

邱垂正表示，因應對岸鼓勵台灣人民交流並提供便利措施，藉此吸引我民眾赴陸就業生活，政府已經規劃留才方案，調整國內就業市場，並且改善勞動環境條件，相關主管機關會持續關注陸方作為，維護國人權益。

他並強調，兩岸社會、體制生活方式存有差異，對於陸方提供我國人便利優惠，只要不違反我方法律規定，政府持正面看待，但仍要提醒國人，注意對岸制度特殊以及赴陸相關風險。