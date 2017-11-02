清潔車酒駕飛掉15萬收入 北市今年仍2起

2017-11-02 16:46

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員潘懷宗今下午於議會質詢，指去年才於議會要求台北市長柯文哲對酒駕零容忍有所作為，當時環保局長劉銘龍還表示清潔隊員執勤前得酒測，但今年仍有2件駕駛清潔車酒駕遭警方攔獲，狠打柯文哲的臉；據統計，近4年清潔車速99件、佔所有違規案的3成，許多駕駛開老車飆速，環保局根本是罔顧人命。

對此，環保局職安科長周立安表示，每天都會要求清潔車駕駛進行檢測，如抓到酒駕，除警方開單，環保局也會記大過、給予考績丙等，意即就沒有了年終考績、預估一年會少15萬元收入，滿傷的。此外，也會請清潔隊幹部於重要路口督勤，避免清潔車超速，駕駛如超速要自付罰單，並依情節輕重再做處份。

但潘懷宗發現，清潔車違反「道路交通管理處罰條例」件數亦年年增加，連4年違規居冠原因是超速，環保局根本罔顧人命！他指103年起交通違規有304件，最大宗是99件超速；今年19件超速案中，車齡10年以清潔車有7輛、10年以內車則12輛，開著老舊清潔車飆速，另有2件酒駕，他批環保局不把民眾安危當一回事。

潘懷宗指，103年迄今，北市清潔車行車事故亦從103年78件，年增至去年96件，今年1至9月底也67件；扣除清潔車無肇責之件數後，3年多以來仍發生高達235件清潔車交通事故，並造成2死36傷，其中多以未注意車行周圍狀況、倒車時未注意其他車輛或行人、未保持行車安全距離等為事故發生原因，

潘懷宗還說，北市清潔車1027輛，車齡超過10年以上有549輛，數量過半，車齡最高24年、平均車齡10.5年，老舊清潔車路上跑，猶如顆不定時炸彈；環保局經評估不堪使用報停就有74輛，但今年僅預計汰換69輛，質疑汰換速度不佳。

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