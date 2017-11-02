獵雷艦案〉國防部招標草率粗糙 政院要求提懲處名單

獵雷艦案調查報告指國防部共有五大缺失，施俊吉則要求國防部依調查辦相關人員違失。（記者叢昌瑾攝）

2017-11-02 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院長施俊吉召集調查小組並完成獵雷艦案調查，今下午公佈行政調查報告；政務委員羅秉成表示，慶富根本缺乏足夠資金實力來進行獵雷艦造艦，國防部在採購過程中根本沒有善盡審查責，甚至還放寬資本額門檻來讓慶富可以參與投標，行政院直指國防部有5大缺失，施俊吉則要求國防部依調查辦相關人員違失。

調查報告中第一點指出，國防部未確保慶富造船公司有相當財力足以承辦此採購案，國防部大幅放寬投標廠商的財力資格，從招標標的預算金額的十分之一（35 億 2,931 萬 8,200 元）降到二百分之一（1 億 7,646 萬 5,910 元），慶富於投標時的資本額僅 5 億 3 千多萬，與招標標的預算金額的十分之一相差 7 倍之多，這樣的廠商恐怕沒有足夠的財力可以辦理高達 350 億元的採購案。

第二，調查報告指國防部沒有相當的配套措施嚴格審查投標廠商的財力實際狀況，包括評分表中「財務管理系統健全、有效」的項目，只占滿分 1000 分的 15分，比例非常低，更不用說也沒有把「廠商有無相當財力」列為評分項目。不僅如此，竟然也容許慶富在投標時沒有提供最新財報，對本採購案的財務評估已形成多重風險。國防部過度放寬廠商財力資格，又未詳加把關，沒有確保慶富具有辦理本採購案之相當財，實屬不當。

第三，國防部未究明原召集人、副召集人均缺席第 2 次評選委員會的原因，直接使出席委員互推新任召集人及副召集人，顯有缺失。

第四，本案屬國防重大武器採購，而台船的報價比慶富便宜了3,300 萬元，為節省公帑，也應該要按照投標廠商評選須知的規範，就價格部分先進行協商，國防部也知道協商是複評的條件之一，卻仍然以抽籤方式決定最有利標廠商，亦有缺失。

第五，國防部就第 2 次評選委員會議，各委員之評分有不合理之異常情形，未予釐清處理，顯有缺失。

施俊吉要求國防部依調查報告檢討改進，查辦相關人員違失，並將懲處情形報院，而調查報告及相關卷證資料，將交給法務部查辦。