慶富曾發函馬英九、再轉政院 施俊吉：是否施壓移檢調查明

2017-11-02 16:13

〔記者李欣芳／台北報導〕有關慶富聯貸案，行政院今天下午公布調查報告發現，104年9月1日馬政府時期的總統府曾發函給行政院秘書長，檢附慶富致馬英九總統的陳情信，敘明「所陳事項，請酌處逕復，並副知本府」。

行政院副院長施俊吉召開記者會說，此案當時是否有「行政高層施壓」，這不是肯定句，是疑問句，當時參與開會的人沒人說聯貸案受到壓力，政院會把資料移請檢調調查，應有助於釐清有無受到當時的行政高層施壓。

政院調查報告指出，一銀董事長蔡慶年聲稱，辦理這個聯貸案，沒有受到任何壓力。但也有其他銀行表示，當時的行政高層曾經召開過兩次會議，協調行庫出來主辦慶富聯貸案。

根據政院專案調查小組所取得的資料， 104年9月在行政院簡祕書長辦公室曾召開過一次會議，該次會議重點在協調合作金庫擔任聯貸主辦行。與會的合庫總經理會後請示合庫董事長，合庫董事長裁定不予主辦。

104年12月，一樣在行政院簡祕書長辦公室又召開過一次會議。此次會議的目的，在強化聯貸銀行的參貸意願。原因是：104年10月16日，也就是該次會議召開的兩個月前，一銀已確定擔任聯貸主辦行。 但由於慶富未能取得某國政府的武器輸出許可，以致其他行庫參與聯貸的意願頓受打擊，一銀及慶富於是要求行政院出面協助。