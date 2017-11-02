獵雷艦案〉慶富涉洗錢？49億匯海外五帳戶 同帳戶再匯回13億

行政院2日由副院長施俊吉等人召開記者會，公布獵雷艦案調查報告，爆慶富聯貸資金流向海外可疑帳戶。（記者叢昌瑾攝）

2017-11-02 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕承攬海軍獵雷艦案的慶富造船爆發嚴重財務問題及涉詐貸案，行政院為此成立專案調查小組，政院副院長施俊吉召集的調查小組完成調查，調查中赫然發現慶富聯貸金額有49.33億元流向海外五家可疑供應商，之後這些供應商再匯回13億元至慶富相關企業的帳戶，恐有涉及洗錢之嫌。

今下午3時，政院新聞中心召開記者會，公布行政調查報告，在資金流向部分，調查結果發現，慶富公司於104年1月至105年12月間共匯出25筆給包含澳門「Antai Zun Capital」、「HARBOUR STAND」、「OCEAN KIRIN」、新加坡「L3 Capital」及香港「Qing Yu」等5家國外人頭公司，慶富辯稱，所匯出款項皆為支付供應商造船所需經費。不過這些「人頭公司」還將13億元資金從海外匯回國內，受款人皆為慶富公司相關企業及關係人，資金往來顯有異常。

由於鉅額資金流動可疑，金管會已責請案關銀行重新檢視慶富公司相關匯款交易，評估辦理疑似洗錢交易之申報，並持續監控相關帳戶交易，如涉及洗錢或其他不法交易，將由相關檢察機關進行後續的司法調查。