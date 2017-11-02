獵雷艦案〉簡太郎曾為慶富聯貸案召開兩次會 施俊吉︰移交法務部調查

行政院副院長施俊吉（中）進行調查報告發佈。（記者叢昌瑾攝）

2017-11-02 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕慶富造船承攬海軍獵雷艦案，自身卻爆發嚴重財務問題及涉詐貸案，行政院副院長施俊吉召集調查小組並完成調查，下午公布行政調查報告時，針對聯貸案是否有行政高層施壓一事也做出了說明。

報告中指出，總統府曾於104年9月1日發函給行政院秘書長，該函檢附慶富致馬英九總統陳情信，敘明「所陳事項，請卓處逕復，並副知本府。」而當時一銀董事長蔡慶年聲稱，辦理聯貸案並沒有受到任何壓力，但是有其他銀行表示，當時的行政高層曾經召開過兩次會議，協調行庫出來主辦慶富聯貸案。

報告中也提到，104年9月在行政院祕書長簡太郎辦公室中曾召開過一次會議，該會議重點在協調合庫擔任聯貸主辦行，但與會的合庫總經理會後請示合庫董事長，合庫董事長裁定不予主辦。在104年12月，同樣在簡太郎辦公室又召開一次會議，目的在於強化聯貸銀行的參貸意願，而之所以再度召開會議，原因在於104年10月16日時，一銀已確定擔任聯貸主辦行，但慶富未能取得某國政府的武器輸出許可，以致於其他行庫參與聯貸的意願受打擊，一銀及慶富要求行政院出面協助。

現場媒體詢問，報告中寫出行政高層施壓，但並沒有明確點出到底是否有施壓，相關法律責任是否要追究？施俊吉表示，會把和這些公股行庫的董事長、總經理談話的紀錄及相關公文，移交給法務部，往下繼續進行司法調查。