勞基法擬修法 蔣萬安批：方向和蔡英文政見背道而馳

立法委員蔣萬安（左）質詢勞動部政務次長廖蕙芳（右）。（取自立法院議事直播）

2017-11-02 16:01

〔記者李雅雯／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今天要求勞動部、交通部、衛生福利部專案報告修法內容，及對台灣勞動環境衝擊影響。

國民黨立委蔣萬安質疑修法方向，與總統蔡英文競選期間所提的勞工政見背道而馳，修法方向看不出來有哪項是對勞工好，勞動部將責任丟給勞資協商，問題是台灣工會組織率僅7%，勞工就是弱勢，「到底誰可以連續上班12天、10天，你要勞工累死啊」。

蔣萬安指出，台灣過勞前三大行業就是保全、公共運輸業、貨運業，輪班間隔若僅8小時，在吃飯、通勤外，根本不可能充分休息，就要趕下一次輪班，勞基法修法居然為資方開了這麼大的後門。蔣萬安另也質疑經濟部日前曾發言加班上限可到60小時的說法，痛批經濟部應該去教育企業主珍惜員工是資產，員工會想加班原因就在台灣低薪，經濟部不去思考核心問題，居然說加班可拉到60小時。

勞動部政務次長廖蕙芳表示，勞基法修法目前尚在預告階段，仍在廣納各界意見，修法版本是彙整各式意見而來，讓勞資雙方都有彈性。

經濟部常務次長王美花回應，經濟部主要管理製造業、服務業，企業反映一例一休後獲有急單、旺季時間，人力調度沒有彈性；在百貨服務業部分，服務業也提到在旺季，有密集需要服務的時候，傾向可以彈性運用人力，期待放寬加班時數能到60小時，勞動部前天（31）日預告勞基法修法，擬將鬆綁現行法規，在勞資雙方同意下，勞工可連續上班12天、每月加班上限工時從現有46小時延長到54小時、特休假可遞延到下一年、休息日加班費工資工時核實計算、輪班間隔休息時間可縮短等。