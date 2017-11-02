獵雷艦案〉慶富聯貸案一銀也有五大缺失 銀行損失恐達201億

慶富聯貸案，國內各銀行最大可能損失為201億元，其中參與獵雷艦聯貸案的行庫之最大可能損失為125億元。（慶富提供）

2017-11-02 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕承攬海軍獵雷艦案的慶富造船爆發嚴重財務問題及涉詐貸案，行政院為此成立專案調查小組，政院副院長施俊吉召集的調查小組完成調查，今下午3時在行政院新聞中心召開記者會公布行政調查報告，認為一銀也有五大缺失，第一金控事長蔡慶年將撤職查辦，國防部與一銀相關人員全數移送法務部調查相關責任。

記者會指出，一銀辦理慶富聯貸案，在徵信、授信與貸後管理上有五大缺失，包含「沒有確實評估慶富的資金缺口及還款能力」、「沒有要求慶富提供增資計」、「沒有確實評估慶富的造艦履約能力，貸放後也沒有確實追蹤」、「沒有確認慶富的採購供應商是否依據國防部合約辦理」、「未查證相關交易的真實性就撥款」。

此外更發現，聯貸金額有49.33億元流向5家可疑供應商，記者會中稱這5家在香港、澳門、新加坡等地「人頭公司」還將13億元資金從海外匯回國內，受款人皆為慶富公司相關企業及關係人，將調查是否涉及洗錢或其他不法交易。

據統計慶富聯貸案，恐致國內各銀行最大可能損失為201億元，其中參與獵雷艦聯貸案的行庫之最大可能損失為125億元。

相關懲處方面，第一銀行董事長蔡慶年撤職；財政部及金管會依法規追究一銀相關人員之責任；此外，請國防部依調查報告檢討改進，並就相關人員違失部分查辦，並將懲處情形報院。

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