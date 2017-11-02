獵雷艦案〉廠房、土地都沒有！ 慶富資格不符竟仍得標

2017-11-02 15:40

（16:44更新 / 更新內容：高市府澄清回應）

〔即時新聞／綜合報導〕慶富獵雷艦弊案越滾越大，連帶牽涉的層級也越來越廣，國內媒體爆料，這項由馬英九親自拍板的「康平專案」中，慶富公司當時並不具有廠房與土地，未符合資格，僅用高市府土地釋出保證書來代替，便順利標得此案。

根據《鏡傳媒》報導，慶富公司董事長陳慶男政界關係良好，當年為搶下獵雷艦標案，更聘請曾任「馬英九全國青年後援會」副總會長簡良鑑任該專案執行長。不料，就在2016年2月慶富公司順利獲得聯貸後，陳慶男與簡良鑑2人便宣告拆夥，陳慶男接著更於同年5月在各報頭版刊文，稱簡已非該公司與國防部艦艇採購案的專業經理人。

對此，簡良鑑痛批對方過河拆橋，不僅扭曲事實還毀棄承諾，他接著在法庭爆料指出，強調無償擔任慶富該專案執行長以來，從投標前的準備工作一直到得標，費時約5年，直言這段期間從決策投標，到與國外廠商簽訂契約，都由他一手包辦，強調「若失去他的能力與斡旋方式，慶富根本無法取得獵雷艦標案」。

立委黃國昌今上午在立院財政委員會持續追問慶富聯貸案後續，並向金管會主委顧立雄詢問2015年9月行政院是否有轉交時任總統馬英九傳來的密件，為慶富董事長陳慶男交代處理聯貸案，獲顧立雄證實「當時總統府給行政院，行政院再轉給我們，2個文都列密件」。

行政院新聞中心下午3時許也召開記者會指出，針對聯貸案是否有行政高層施壓，調查證實總統府曾於104年9月1日發函給行政院秘書長，該函檢附慶富致馬英九總統陳情信，敘明「所陳事項，請卓處逕復，並副知本府。」

對於《鏡傳媒》報導，慶富公司爭取獵雷艦標案時，並不具有廠房與土地，未符合資格，僅用高市府土地釋出保證書來代替，便順利標得此案一事，高市府稍早發布聲明嚴正駁斥，稱當初僅證明慶富曾自提BOT案，並未發出任何土地釋出保證書。