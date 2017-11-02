獵雷艦案〉政院公布10大缺失 調查報告全文看這裡

政務委員羅秉成指出，國防部在獵雷艦案中有五大缺失。（記者叢昌瑾攝）

2017-11-02 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕慶富造船承攬海軍獵雷艦案，自身卻爆發嚴重財務問題及涉詐貸案，行政院副院長施俊吉召集調查小組並完成調查，下午公布行政調查報告時指出，國防部在採購過程共有5大缺失，一銀在聯貸案中同樣也有5項缺失

政務委員羅秉成表示，國防部在採購過程中的5大缺失包括，國防部沒有確保慶富具備相當財力足以承辦此案；國防部沒有確保慶富有履約能力；第二次評選委員會議是決定本案得標廠商的關鍵之一，但召集人和副召集人雙雙缺席會議，現場會議程序有異，國防部有明顯缺失；國防部沒有先進行價格協商程序，直接用抽籤決定最有利標廠商；國防部在第二次評選委員會議中有不合理情形，未有釐清處理。

另外，一銀在聯貸案中也有5項缺失，分別為一銀沒有確實評估慶富的資金缺口及還款能力，以致聯貸案核准1年後就發生重大違約；一銀在徵信、授信評估及整體風險上的控管顯有缺失；一銀沒有確實評估慶富的造艦履約能力，貸放後也沒有對此確實追蹤；一銀沒有確認慶富的採購供應商是否依據「國防部訂購軍品契約」及「獵雷艦採購契約附加條款」的規定辦理；一銀未查證相關交易的真實性就撥款，明顯有其缺失。

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政院調查報告出爐

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