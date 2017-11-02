擬推加重殺童刑責 藍委王育敏挨轟民粹修法

2017-11-02 14:56

〔記者曾韋禎／台北報導〕國民黨籍的立法院司法及法制委員會召委王育敏，為強推殺童處死刑或無期徒刑之修法，與民進黨立委展開激烈論戰。最後同意，在法務部提出「刑法」殺人罪章修正草案後，再併案審查。

鑒於社會頻傳殺童、虐童案件，親民黨立委陳怡潔提案修正「刑法」，規範隨機殺人者處死刑或無期徒刑，隨機殺童者處唯一死刑；國民黨立委賴士葆、徐志榮、王育敏、馬文君則主張，殺童者處死刑或無期徒刑。

法務部次長蔡碧仲表明反對立場。他指出，殺人罪的法定刑就是死刑、無期徒刑、10年以上有期徒刑；且「兒童及少年福利與權益保障法」也規定，成年人故意對兒少犯罪者，應加重其刑1/2。現行法律的規範並無疏漏。

為阻止王育敏強行將修正草案送出委員會。包括李俊俋、尤美女、段宜康、葉宜津、劉櫂豪、鍾孔炤等多位民進黨立委均列席，建議在法務部提出「刑法」殺人罪章修正草案後，再併案審查。

蔡碧仲說明，法務部目前的修法方向是將殺害直系尊親屬處死刑或無期徒刑，改為加重其刑1/2。他強調，「刑法」的輕重不能失衡，建議屆時一併討論整個殺人罪章；加重殺童刑責的部分，也會帶回討論，能納入就納入，不行也會詳細說明。

王育敏原本想祭出拖延戰術。李俊俋表示，這是給王育敏一個下台階，如果王育敏堅持要在今天處理，民進黨團就會反對。他強調，雖然有很多立委提案修法，但立委也有責任維持頭腦清醒，不能因為單一事件民粹立法。

王育敏因此要求法務部應該在1個月內送出草案，並納入加重殺童刑責的內容。她還質疑，若拖至下會期，很多人也不在本委員會，民進黨應承諾排審。

段宜康不滿指出，王育敏的個人立場已影響主席的公正性，這種處理方式，已經逾越民進黨立委的提案內容。

由於兩黨席次差距過於懸殊，王育敏同意將期限延長為6個月。遂通過決議，請法務部會銜司法院在半年內提出版本，再併案審查。