小花、阿文又開戰 馬稠後園區議題隔空互嗆

2017-11-02 14:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠與立委陳明文關係交惡，多次起紛爭，今天再度因馬稠後產業園區二期開發案隔空互轟，張花冠在嘉義縣議會施政報告上提及陳明文昨天在立法院質疑馬稠後二期尚未完成土地取得，嘉義縣府就完成專案管理公司（PCM）遴選，一個月花2、300萬元，「這完全不是事實，是抹黑」，她強調縣府至今並未付款給PCM廠商一毛錢，開發一切依法進行。

嘉義縣府表示，馬稠後產業園區二期依法公開評選專案管理公司，106年2月17日決標，3月23日簽約，總經費為8563萬餘元，目前因勞務廠商尚未達到付款要件，尚未付款。

張花冠表示，馬稠後園區於89年4月獲經濟部同意編定為工業區，縣府105年11月收到台糖公司函文，同意優先以合作開發模式提供土地；但今年3月台糖公司政策突然大轉彎，改為土地「只租不售」，此方式不利開發，縣府正積極向中央政府及台糖公司協商，而園區水、電供應問題，台電、水公司都已同意解決，陳明文身為嘉義縣立委，應向台糖公司協助解決土地開發問題，為嘉義縣民爭取建設，而不是用莫須有的罪名抹黑嘉義縣政府。

陳明文則澄清自己沒有抹黑，「質詢根本沒提張花冠名字」，是針對經濟部計畫解決五缺問題質詢時，提到馬稠後二期開發案，認為縣府與台糖在土地開發方式還未達成協議就完成專案管理公司遴選簽約，「以後」1個月要付2、300萬元。

陳明文說，質詢重點不是說縣府已經付款給專案管理公司，而是指未來若透過協議價購取得土地縣府還必須編預算，在土地未取得前，縣府就完成專案管理公司遴選，他認為程序上有問題。

他也強調，縣府開發馬稠後二期，台糖土地還在行政院跨部會協調，身為嘉義縣立委，關心地方經濟發展，早日開發，「質詢此開發案有什麼不對？」