南市紓困助學金3年原封不動 邱莉莉批「放著孳息嗎？」

2017-11-02 14:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市國中小經濟弱勢學生約佔一成，亟待扭轉學習落差。市議員邱莉莉今天於市政總質詢指出，教育局的紓困助學金卻已3年一毛錢都未支用（104-106） 目前累計624萬元放在銀行。她痛批教育局錢放銀行不用，是要生利息嗎？

邱莉莉表示，過去台南地檢署會將每年1000萬元緩起訴處分金捐給台南市政府，用來給弱勢家庭學童安心就學用途，後來因刑事訴訟法修正，緩起訴金必須由中央統籌，所以教育局「奉准」停辦紓困助學金專戶。

她批評說，這一停就是3年，但台南市政府紓困助學金雖停辦卻仍繼續接受外界捐助，104年獲捐66萬餘元、105年獲捐25萬餘元，今年在9月11日獲捐一筆大額款項264萬餘元，所以今年收入有287萬餘元，目前專戶已有624萬餘元，但仍停辦中，這些錢應趕緊提供給貧童做為教育費用用途。

她表示，貧童亟待脫貧與教育費用扭轉學習落差，12年國教的會考成績呈現雙峰，已顯露出學習落差的嚴重性，教育局不能太被動，也應比對追蹤經濟弱勢學生的學習情況。那麼多孩子生活、學習受困於貧窮，教育局紓困助學金卻原封不動，放在那邊不用，是要生利息嗎？教育局應該善用該筆錢，用來補助弱勢學童的教育費用上。

教育局長陳修平表示，因緩起訴金的問題而簽准停辦，她會先來了解捐款者有無指定用途，對於勻支補助弱勢學童教育費部分，「這我們來處理」。

代理市長李孟諺表示，窮不能窮孩子，他會請秘書長整合社會、教育及衛生局3個局處，善用各項機會，擬訂具體的計畫來實質幫助弱勢孩子。