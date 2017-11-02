千輛違法水泥車滿街跑 立委要求交通部建立相關規範

今年7月仰德大道一輛水泥車因煞車失靈肇事，造成4死9傷。（資料照）

2017-11-02 12:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年7月仰德大道一輛水泥車因煞車失靈，超速撞上前面20多台車輛，造成4死9傷的重大傷亡，連前中研院長翁啟惠的姪子也命喪該場意外。立委鄭寶清今天在立法院交通委員會質詢時指出，國內現階段僅對雙軸水泥車有檢驗標準，對滿街跑的三軸、四軸水泥車卻無規範，放任業者開著千輛超重的違法水泥車在街上亂竄，嚴重造成交通隱憂。

立法院交通委員會今天安排審查107年度交通部中央氣象局與交通部運輸研究所單位預算。

立委鄭寶清質詢時詢問交通部長賀陳旦，還記不記得今年仰德大道發生的重大車禍，並問賀陳旦知不知道事發原因。賀陳旦表示，有印象，記得是因為水泥車剎車失靈才導致意外。

鄭寶清說，目前水泥車包括雙軸、三軸、四軸類型，除了雙軸水泥車，其他皆無明確檢驗標準，也不能掛牌在路上跑，導致業者都拿雙軸車車牌和配套系統去檢驗，再掛在三軸和四軸車上，放任違規的三軸和四軸水泥黑車滿街跑，公路總局應拿出辦法管制。

鄭寶清指出，水泥車因造價高昂，全新車價約在1400萬元。所以多數業者進口國外中古車底盤，再到台灣組裝，只要500、600萬元。但現行法規規定，組裝車三軸車款重量不得超過26噸，也不能隨意拆裝，受技術所限，每輛車幾乎都會超出限重。台灣有超過千輛的水泥，其中7成以上都是所謂的「黑車」，都未經過監理機關檢驗合格，要求運研所盡快研擬標準。

立委趙天麟追問，運研所計畫花多少時間建立標準？

運研所所長吳玉珍回應，會花3個月時間去了解狀況，再與相關單位協調合作。