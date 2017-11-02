避擾民 家戶訪查教育、補習費支出擬取消

行政院院會今天拍板「統計法修正草案」。（記者李欣芳攝）

2017-11-02 12:05

〔記者李欣芳／台北報導〕政府每年進行人口普查、失業率等多項資料的統計與調查，行政院院會今天拍板修正「統計法」，將明定統計調查類別，以利調查分級管理，其中為避免擾民，主計總處未來考慮取消經抽樣後到民眾家中進行的教育支出與補習費支出的訪查。

主計總處國勢普查處處長陳憫表示，主計總處未來會召開委員會來認定哪些調查項目會影響政府重大政策的訂定，則予以列入，其他的部分，經開會後會考慮予以鬆綁，不列入調查項目。

這次「統計法」的修正，明定各機關建立或修改行政資料處理系統時，應先徵詢所在機關辦理統計業務的主計機構需求，以充分利用行政資料處理系統之資料辦理統計業務。

草案中增訂編製公務統計或辦理統計調查時，應充分利用機關執行職務紀錄、行政查報，或其他類似的統計調查資料；主計機關統計目的需要，或減輕統計調查受查者負擔，得向所在政府各機關要求提供資料，以降低社會成本，提升既有資料應用價值。

草案也增訂統計調查類別，以利調查分級管理，明定規避、妨礙、拒絕及未依限據實答覆基本國勢調查（人口、工業及服務業、農業等三大普查）或指定統計調查（陳示國家整體經社情勢之重要調查），得處罰鍰3千元至15萬元。