謝長廷首次證實 台日EPA因食品爭議停擺

2017-11-02 11:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐日代表謝長廷今天首次證實，我與日本先前的確已經在談台日「經濟夥伴協議」（EPA），但因為日本食品輸台管制引發的相關爭議，「停了下來」，現在談判有些困難。

總統蔡英文總統日前接見日本台灣交流協會會長大橋光夫時，曾當面表達，希望台灣進一步參與包括TPP（跨太平洋夥伴協定）在內的區域經濟整合，並和日本簽訂「經濟夥伴協議」（EPA），讓台日雙方的交流更深化、更全面，成為更緊密的夥伴關係。惟至今沒有進一步發展。

立法院外交國防委員會今邀外交部、謝長廷列席會議，報告「東北亞區域局勢與日本大選分析及臺日關係發展現況及展望」，併請國安局與海巡署代表列席，並備質詢。

國民黨立委江啟臣質詢時關切台日「經濟夥伴協議」（EPA）談判進度，謝長廷答詢時首次證實，台灣與日本原先已經在談EPA，雙方有談判基礎，但因為食品爭議停了下來。當時他希望這個談判基礎不要斷掉，但「現在看起來有點困難」。

江啟臣催促經貿談判應該態度積極、設定目標，謝長廷回應說，EPA、FTA就是自由貿易協定，要和人家談自由貿易，但人家說「你東西不讓我進去」，目前的確是懸而未解的問題。另外包括「沖之鳥」、釣魚台等事主權問題，謝長廷說，如果寸土讓了，國民就會認為是出賣國家的罪人，韓國、俄羅斯也是這樣。